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    ФСБ інтенсивно вербує жителів Донбасу до приватних військових кампаній

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    ФСБ інтенсивно вербує жителів Донбасу до приватних військових кампаній

    Після підготовки у РФ найманці беруть участь у бойових діях в різних країнах світу

    Спецслужби Росії вербують мешканців тимчасово окупованих територій до приватних військових компаній. Про це сьогодні повідомили в пресцентрі Головного управління розвідки МОУ.

    За інформацією воєнної розвідки України, бойовики російських ПВК з тимчасово окупованих територій України залучаються до участі у бойових діях у Лівії та Сирії.

    «Під час вербування до приватних військових компаній представники спецслужб країни-агресора пропонують бойовикам 1-го та 2-го армійських корпусів (Донецьк та Луганськ відповідно) та мешканцям тимчасово окупованих територій України зарплату в розмірі 5 тисяч доларів США на місяць, пільги учасників бойових дій та пенсійне забезпечення після трьох років служби у ПВК», – йдеться в повідомленні.

    Нещодавно повстанці Центральноафриканської Республіки заявили про вбивство бойовиків «Вагнера». Російські ЗМІ повідомляли, що у грудні 2020 року, «на прохання» місцевої влади Москва направила в країну 300 військових інструкторів.

    Також у Росії оприлюднили нові шокуючі докази злочинів «групи Вагнера» в Сирії.

    Крім того, Bellingcat готує розслідування щодо спецоперації з «вагнерівцями».

    До слова, торік СБУ повідомляла, що за 9 місяців 2020 в Україні до в’язниць потрапив 21 державний зрадник.

    Читайте таакож: Громадяни Італії, які їхали на Донбас вбивати українців. Список публікується вперше
    Теги: ЗМІ ФСБ розслідування
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