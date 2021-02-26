ФСБ інтенсивно вербує жителів Донбасу до приватних військових кампаній

Після підготовки у РФ найманці беруть участь у бойових діях в різних країнах світу

Спецслужби Росії вербують мешканців тимчасово окупованих територій до приватних військових компаній. Про це сьогодні повідомили в пресцентрі Головного управління розвідки МОУ.

За інформацією воєнної розвідки України, бойовики російських ПВК з тимчасово окупованих територій України залучаються до участі у бойових діях у Лівії та Сирії.

«Під час вербування до приватних військових компаній представники спецслужб країни-агресора пропонують бойовикам 1-го та 2-го армійських корпусів (Донецьк та Луганськ відповідно) та мешканцям тимчасово окупованих територій України зарплату в розмірі 5 тисяч доларів США на місяць, пільги учасників бойових дій та пенсійне забезпечення після трьох років служби у ПВК», – йдеться в повідомленні.

Нещодавно повстанці Центральноафриканської Республіки заявили про вбивство бойовиків «Вагнера». Російські ЗМІ повідомляли, що у грудні 2020 року, «на прохання» місцевої влади Москва направила в країну 300 військових інструкторів.

Також у Росії оприлюднили нові шокуючі докази злочинів «групи Вагнера» в Сирії.

Крім того, Bellingcat готує розслідування щодо спецоперації з «вагнерівцями».

До слова, торік СБУ повідомляла, що за 9 місяців 2020 в Україні до в’язниць потрапив 21 державний зрадник.