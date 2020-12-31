Bellingcat готує розслідування щодо спецоперації з «вагнерівцями» – Порошенко

Необхідні матеріали щодо справи «вагнерівців» вже є у розпорядженні Bellingcat, зазначив Порошенко

Спецоперація по затриманню російських бойовиків з ПВК «Вагнер» проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва.

Про це в інтерв‘ю телеканалу «Прямий» заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Як відомо, він також зазначив, що у 2018 році як Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував цю операцію спецслужб.

«Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення», – повідомив Порошенко.

Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по «вагнерівцям».

«Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні», – нагадав п’ятий президент.

Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи «вагнерівців» вже є у розпорядженні Bellingcat.

«Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була «злита» операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, – ви зробили велику помилку», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко в річницю Нормандського саміту презентував шість кроків до миру на Донбасі.

До слова, постанова про створення ТСК щодо «вагнерівців» повністю блокується командою Зеленського в парламенті.

Як повідомлялося 24 вересня, Комітет Ради підтримав створення ТСК через ситуацію з «вагнерівцями».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.