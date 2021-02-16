Повстанці Центральноафриканської Республіки заявили про вбивство бойовиків «Вагнера»

Одного з вагнерівців взяли в заручники, ще кількох вбили

Інцидент стався під час боїв з урядовими силами неподалік від міста Бамбарі 10 лютого

Повстанці в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) заявили про вбивство бойовиків приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера». Про це повідомляє місцеве видання Corbeau News.

Антиурядова «Коаліція патріотів за зміни» заявила, що взяла одного з вагнерівців в заручники і вбила ще кількох. Повстанці також повідомили про знищення вантажівки російських найманців. Інцидент стався під час боїв з урядовими силами неподалік від міста Бамбарі 10 лютого.

Представники Червоного Хреста і «Лікарів без кордонів» підтвердили, що в день боїв в місцеві морги дійсно надійшли тіла убитих, але не повідомили інших деталей.

Активізація повстанського руху в ЦАР була викликана президентськими і парламентськими виборами, які пройшли 27 грудня. Уточнювалося, що три збройні угруповання повстанців об'єдналися в антиурядову «Коаліцію патріотів за зміни» з метою перешкодити президенту Фостен-Арканжи Туадере переобратися на другий термін. Лідером бойовиків вважають колишнього президента країни Франсуа Бозізе. Уряд звинувачує його в спробі державного перевороту.

У грудні 2020 року, на прохання місцевої влади Москва направила в країну 300 військових інструкторів. Уточнювалося, що на місці вони займуться навчанням військовослужбовців національної армії республіки. В той самий час з'являлася інформація про те, що армії ЦАР почали допомагати російські найманці – їх помітили в 130 кілометрах на північний захід від столиці республіки Бангі разом з найманцями з Руанди і представниками Збройних сил ЦАР (FACA).

27 січня 2021 року повідомлялося, що Росія вивела з Центральноафриканської Республіки (ЦАР) свої військові вертольоти, які були спрямовані в цю країну на тлі боїв з повстанцями. У зовнішньополітичному відомстві відзначили, що російські інструктори поки залишаться в країні.

Нагадаємо, в Росії оприлюднили нові шокуючі докази злочинів «групи Вагнера» в Сирії.

Bellingcat готує розслідування щодо спецоперації з «вагнерівцями». Про це заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Він також зазначив, що у 2018 році як Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував цю операцію спецслужб.

До слова, постанова про створення ТСК щодо «вагнерівців» повністю блокується командою Зеленського в парламенті.

Як повідомлялося 24 вересня, Комітет Ради підтримав створення ТСК через ситуацію з «вагнерівцями».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.