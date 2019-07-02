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    Фурам заборонили в’їзд у Львів

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    Фурам заборонили в’їзд у Львів

    Коли температура повітря сягає 28 градусів, заборонено в’їзд у місто великовагового транспорту, вага якого складає від 24 тонн

    На в’їздах у Львів встановлено знаки про заборону проїзду у місто великовагових транспортних засобів вагою понад 24 тонни.  Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

    З огляду на погодні умови, а саме - зростання температури зовнішнього повітря до 30 градусів, та з метою збереження дорожнього покриття, на в’їздах у Львів встановлено знаки про заборону заїзду у місто великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни.

    «Відповідно до правил дорожнього руху, коли температура зовнішнього повітря є понад 28 градусів, заборонено в’їзд у місто великовагового транспорту, вага якого складає від 24 тонн.

    За дотриманням цих правил слідкує поліція і не дозволяє такому транспорту заїжджати в місто. Як правило, такий транспорт зупиняють на трасах і скеровують на об’їзд міста», — повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

    Раніше повідомлялося, що з 10:00 до 22:00 вводиться обмеження руху на вулично-дорожній мережі Києва для великовагових транспортних засобівзагальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. 

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