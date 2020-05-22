Футбольний клуб та авіазавод. Мін’юст назвав ТОП-5 боржників за виплатами зарплат графіка



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Харківське державне авіаційне виробниче підприємство заборгувало робітникам 74,3 млн грн

Очолює список ПАТ «Сумське НВО», яке заборгувало працівникам 143,1 млн грн

Найбільшими боржниками з виплати заробітної плати в Україні є п’ять компаній, загальний борг яких перевищує 385 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

«В органах Державної виконавчої служби перебуває 22,9 тис. виконавчих документів про стягнення заробітної плати на суму 879,1 млн грн. Очолює список боржників ПАТ «Сумське НВО», яке заборгувало 3 181 працівнику 143,1 млн грн. Продаж майна підприємства для погашення заборгованості призначено на червень 2020 року», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, друге місце у рейтингу найбільших боржників посідає ПАТ Футбольний клуб «Металіст» з Харківщини. ФК перебуває в процедурі банкрутства з 2017 року, а станом на 18 травня заборгованість перед 34 працівниками становить 117,4 млн грн.

На третьому місці рейтингу перебуває Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, де 2 739 працівників мають отримати 74,3 млн грн. Підприємство, що входить до Концерну «Укроборонпром», перебуває у процедурі банкрутства з 2015 року.

Четверте місце посідає ПрАТ «Сєвєродонецьке об`єднання «Азот», Луганська область, із боргом 26,8 млн грн перед 820 працівниками. Реалізацію майна розпочато.

Закриває п’ятірку боржників ПрАТ «Азовзагальмаш» з Донецької області з боргом 25,5 млн грн перед 681 працівником. З 2016 року підприємство перебуває в процедурі банкрутства.

У Мін'юсті уточнили, що відповідні дані вказані за період з 1 січня до 18 травня 2020 року.