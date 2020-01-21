У Верховній Раді запевняють, що нардепи поїдуть на форум у Давосі за власний рахунок



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Форум у Давосі пройде 21-24 січня

Поїздка депутатів у Давос не коштуватиме українським громадянам жодної гривні, запевнив Разумков

Делегація українських депутатів їде на Всесвітній економічний форум у Давос не за державні кошти. Свою поїздку кожен з них оплачує самостійно.

Про це в ефірі «Свободи слова» на ICTV заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Я, як голова Верховної Ради, їх не відправляв. Ми намагаємося відправляти у відрядження дуже обережно. Це виключно НАТО, ПАРЄ. Всі відрядження у 99% відбуваються не за рахунок державного бюджету України. Тому поїздка в Давос не коштуватиме українським громадянам жодної гривні», – запевнив Разумков.

Раніше стало відомо, що більше 20 народних депутатів України їдуть на Всесвітній економічний форум в Давосі. Зокрема, від фракції Слуга народу це 17 нардепів. Також свою участь підтвердили депутати від фракції «Голос».

Форум у Давосі пройде 21-24 січня. У ньому візьмуть участь представники 118 країн.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський планує відвідати Давосі провести там засідання Національної інвестиційної ради. Очікується, що візит відбудеться 22 січня. До цього Українська асоціація венчурного та приватного капіталу повідомила, що в Українському домі в Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Зеленський.

До слова, прем’єрміністр України Олексій Гончарук разом із президентом Володимиром Зеленським відвідає Давос.