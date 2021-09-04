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    Таліби розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі газом і кийками (відео)

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    Таліби продовжують нехтувати правами жінок та застосовують насилля - Таліби розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі газом і кийками (відео)
    Таліби продовжують нехтувати правами жінок та застосовують насилля
    Фото з відкритих джерел

    Бойовики «Талібану» побили активістку і розпилили газ під час жіночої акції протесту

    В Афганістані бойовики «Талібану» застосували сльозогінний газ і кийки для розгону протесту жінок, які вимагали надати їм посади у новому уряді.

    За повідомленнями ЗМІ, постраждала щонайменше одна активістка. Представники нової влади раніше визнавали, що поодинокі випадки злочинів проти свобод жінок можливі, оскільки їх солдати «не навчені розмовляти» з жіночим населенням.

    Жіночі протести

    У Кабулі і Гераті другий день проходять протести під гаслами «не бійтеся, ми єдині» і «ми не жінки 90-х». Жінки вимагають надати їм значну роль в майбутньому уряді, склад якого нова влада в особі «Талібану» досі не оголосила. Майбутнє афганських жінок залишається невизначеним, і багато хто скептично ставиться до обіцянок бойовиків.

    Приводом до жіночих демонстрацій стала заява представника ісламістського руху Забіулли Муджахіда, який сказав, що жінкам в Кабінеті Міністрів місця не буде, при тому, що раніше таліби стверджували зворотнє. На сьогоднішній день «Талібан», слідуючи заповітам Корану і згідно із законами шаріату, готовий дозволити жінкам працювати в міністерствах, поліції, судових органах, але тільки в якості помічників.

    Таліби перешкодили продовженню демонстрації після того, як жінки намагалися пройти до президентського палацу для зустрічі з вищим керівництвом. Судячи з відео із соціальних мереж, які публікують очевидці, в розгоні натовпу беруть участь озброєні бойовики в американській формі, що дісталася їм після виведення контингенту США з країни.

    На акції також присутній, імовірно, представник «Талібану» з керівних органів – він закликає тих, хто прямує до палацу розвернутися. В одному з епізодів видно, як одна з мітингувальників забирає у нього рупор, після чого натовп починає кашляти і закривати обличчя руками.

    Протестуючих жінок хвилює не тільки можливість брати участь в житті країни в складі уряду, а також питання освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Незважаючи на обіцянки талібів про лояльність, багато активістів сумніваються, що, зокрема, їм буде надано право на отримання освіти.

    Нагадаємо, лише жінки в хіджабі в Афганістані матимуть доступ до освіти і роботи. Про це заявив представник радикального руху «Талібан» Сухейль Шахін.

    Теги: ЗМІ газ Талібан Twitter
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    Таліби розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі газом і кийками (відео)