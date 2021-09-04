Таліби розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі газом і кийками (відео)

Бойовики «Талібану» побили активістку і розпилили газ під час жіночої акції протесту

В Афганістані бойовики «Талібану» застосували сльозогінний газ і кийки для розгону протесту жінок, які вимагали надати їм посади у новому уряді.

За повідомленнями ЗМІ, постраждала щонайменше одна активістка. Представники нової влади раніше визнавали, що поодинокі випадки злочинів проти свобод жінок можливі, оскільки їх солдати «не навчені розмовляти» з жіночим населенням.

Жіночі протести

У Кабулі і Гераті другий день проходять протести під гаслами «не бійтеся, ми єдині» і «ми не жінки 90-х». Жінки вимагають надати їм значну роль в майбутньому уряді, склад якого нова влада в особі «Талібану» досі не оголосила. Майбутнє афганських жінок залишається невизначеним, і багато хто скептично ставиться до обіцянок бойовиків.

Приводом до жіночих демонстрацій стала заява представника ісламістського руху Забіулли Муджахіда, який сказав, що жінкам в Кабінеті Міністрів місця не буде, при тому, що раніше таліби стверджували зворотнє. На сьогоднішній день «Талібан», слідуючи заповітам Корану і згідно із законами шаріату, готовий дозволити жінкам працювати в міністерствах, поліції, судових органах, але тільки в якості помічників.

Taliban violently dispersed protest held by Afghan women today in #Kabul



Women demanding their rights to work and education



This woman was one of those who suffered injuries



Taliban has banned many women from working outside their homes, girls from attending school/university. pic.twitter.com/KU37Cguhi1 — Frud Bezhan فرود بيژن (@FrudBezhan) September 4, 2021

Таліби перешкодили продовженню демонстрації після того, як жінки намагалися пройти до президентського палацу для зустрічі з вищим керівництвом. Судячи з відео із соціальних мереж, які публікують очевидці, в розгоні натовпу беруть участь озброєні бойовики в американській формі, що дісталася їм після виведення контингенту США з країни.

На акції також присутній, імовірно, представник «Талібану» з керівних органів – він закликає тих, хто прямує до палацу розвернутися. В одному з епізодів видно, як одна з мітингувальників забирає у нього рупор, після чого натовп починає кашляти і закривати обличчя руками.

Afghan women protest in Taliban controlled Kabul for the rights.



pic.twitter.com/i5iBIRQIvP — Munaza Shaheed (@MunazaShaheed) September 4, 2021

Протестуючих жінок хвилює не тільки можливість брати участь в житті країни в складі уряду, а також питання освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Незважаючи на обіцянки талібів про лояльність, багато активістів сумніваються, що, зокрема, їм буде надано право на отримання освіти.

Нагадаємо, лише жінки в хіджабі в Афганістані матимуть доступ до освіти і роботи. Про це заявив представник радикального руху «Талібан» Сухейль Шахін.