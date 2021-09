Таліби розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі газом і кийками (відео)

В Афганістані бойовики «Талібану» застосували сльозогінний газ і кийки для розгону протесту жінок, які вимагали надати їм посади у новому уряді.

За повідомленнями ЗМІ, постраждала щонайменше одна активістка. Представники нової влади раніше визнавали, що поодинокі випадки злочинів проти свобод жінок можливі, оскільки їх солдати «не навчені розмовляти» з жіночим населенням.

Жіночі протести

У Кабулі і Гераті другий день проходять протести під гаслами «не бійтеся, ми єдині» і «ми не жінки 90-х». Жінки вимагають надати їм значну роль в майбутньому уряді, склад якого нова влада в особі «Талібану» досі не оголосила. Майбутнє афганських жінок залишається невизначеним, і багато хто скептично ставиться до обіцянок бойовиків.

Приводом до жіночих демонстрацій стала заява представника ісламістського руху Забіулли Муджахіда, який сказав, що жінкам в Кабінеті Міністрів місця не буде, при тому, що раніше таліби стверджували зворотнє. На сьогоднішній день «Талібан», слідуючи заповітам Корану і згідно із законами шаріату, готовий дозволити жінкам працювати в міністерствах, поліції, судових органах, але тільки в якості помічників.

Taliban violently dispersed protest held by Afghan women today in #Kabul



Women demanding their rights to work and education



This woman was one of those who suffered injuries



Taliban has banned many women from working outside their homes, girls from attending school/university. pic.twitter.com/KU37Cguhi1