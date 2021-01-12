Газовий Майдан. Партія Порошенка зробила заяву

Порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже вдвічі

«Європейська Солідарність» вимагає негайно збільшити видатки на субсидії, передбачені в бюджеті на 2021 рік,через невмотивоване підвищення цін на газ. Про це повідомили в пресслужбі партії.

Команда Петра Порошенка вимагає ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету вже на першому в цьому році засіданні Верховної Ради.

«За іронією долі точнісінько рік тому Зеленський пообіцяв зменшити тарифи вдвічі, натомість їх підвищив. Як справжній господар свого слова, «сам дав – сам забрав». У той же час уряд Зеленського скоротив видатки на субсидії, які є дієвим механізмом соціального захисту незаможних громадян від ринкових тарифів. Порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже вдвічі. Його урізали із 71-го млрд грн до 36 з половиною млрд грн», – йдеться в повідомленні.

У «Європейській Солідарності» не виключають, що теперішнє невмотивоване підвищення ціни на газ є частиною багатоходівки, у якій російська агентура спробує повернути Україну в енергетичну кабалу до Москви.

«Недарма п’ята колона вже домовляється про нібито знижку на нібито дешевий російський газ. Досвід вчить: це закінчується ще гірше, ніж дешевий сир у мишоловці – російськими танками на вулицях українських міст», – додали в партії.

Раніше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко визнав, що «Нафтогаз» завищив ціну газу для населення на 22%.

Лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зазначила, що українцям потрібно дати газ за цінами, за якими його закачали в підземні сховища влітку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення. Раніше президент Зеленський дав доручення Кабміну вирішити питання тарифів на газ.

Фракція «Слуга Народу» готує план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.