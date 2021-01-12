Вітренко наголошує: «Нафтогаз» завищив ціну газу для населення на 22% і це вигідно Росії

За словами Вітренка, у заможній Великобританії більше половини споживачів вважаються «вразливими»

За словами Вітренка, у заможній Великобританії більше половини споживачів вважаються «вразливими»

Вже минув рік після підписання нової угоди з «Газпромом»

Наразі ціна «Нафтогазу» для населення на 22 % є вищою, ніж могла би бути. Така ситуація на користь Росії, а не України. Про це в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Вітренко пояснив, чому так сталося: «Вже минув рік після підписання нової угоди з «Газпромом», яка прибрала останні технічні проблеми для передачі газу на кордоні РФ-Україна, або для експорту газу незалежних від «Газпрому» видобувників у РФ або Середньої Азії».

За його словами, в Європейському Союзі є чіткі підходи, нормативні акти, які прямо говорять, що неправильно вважати «вразливими» споживачами тільки тих, хто не може сплачувати ринкову ціну (і тому, наприклад, потребує субсидію). Там розрізняють «вразливість» і «енергетичну бідність».

«У заможній Великобританії більше половини споживачів вважаються «вразливими», хоча меншість із них отримує субсидії. А в нас не потрібно захищати вразливих (за європейськими стандартами) споживачів газу, які не отримують субсидії?», – додав Вітренко.

Він наголосив, що через пів року з моменту лібералізації ринку (скасування ПСО) приватні газопостачальні компанії продають газ із націнкою, яка за підрахунками становить у середньому 33 %.

Торік 30 грудня представники НАК «Нафтогаз України», Оператора ГТС України та ПАТ «Газпром» підписали угоди, необхідні для продовження транзиту російського газу територією України до 2024 року включно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення. Раніше президент Зеленський дав доручення Кабміну вирішити питання тарифів на газ.

Фракція «Слуга Народу» готує план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.

11 січня відразу в кількох областях України пройшли мітинги проти підвищення комунальних тарифів.