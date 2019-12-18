Генасамблея ООН сьогодні проголосує за проєкт резолюції щодо захисту прав людини в окупованому Криму



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Третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму

Генасамблея ООН 18 грудня поставить на голосування проєкт резолюції щодо захисту прав людини в окупованому Криму, який був узгоджений 14 листопада. Про це повідомляє місія України в ООН Twitter.

«18 грудня Генеральна асамблея ООН розгляне проєкт резолюції про захист прав людини на окупованій території Криму», - йдеться в повідомленні.

Представництво України в ООН оприлюднило проєкт резолюції.

Основними положеннями резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму є:

засудження масових затримань активістів і захисників прав людини на підставі звинувачень у підтримці тероризму;

заклик припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлювання власних думок, у тому числі до початку окупації;

засудження практики призову чоловіків до ЗС РФ і кримінального переслідування тих, хто ухиляється від служби в армії країни-окупанта;

вимога негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їх безперешкодне повернення на Батьківщину;

заклик до міжнародного співтовариства продовжити в рамках міжнародної адвокації засудження порушень РФ прав людини в Криму як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні.

#HeadsUp #Crimea #UN



Tomorrow, December 18, #UNGA to consider a draft resolution seeking the protection of the human rights in the occupied #Crimea.



Tune in 11AM ET to follow live https://t.co/wtfGCZCC9H.



These are the core elements of the draft resolution pic.twitter.com/NYty6yfjY6 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 17, 2019

Нагадаємо, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів», у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

Резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму».

Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна, Італія, Швеція, країни Балтії, Угорщина, Болгарія та інші.

Також опубліковано список країн, які голосували проти кримської резолюції ООН.

Попередню резолюцію з такою самою назвою Генасамблея ООН ухвалила 18 грудня 2018 року. У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.