Генсек ООН залишився незадоволений кліматичним самітом в Мадриді



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Генсек ООН Антоніу Гутерріш: Я розчарований результатами конференції ООН зі зміни клімату

Конференція проходила 2-13 грудня 2019 року в Мадриді, але прийняття фінального документа затяглося приблизно на 40 годин

Генсек ООН Антоніу Гутерріш відзвітував за підсумками конференції ООН зі зміни клімату, яка пройшла в Мадриді у неділю, 15 грудня.

Про це повідомляється в його Twitter.

«Я розчарований результатами конференції ООН зі зміни клімату. Міжнародне співтовариство втратило велику можливість показати зростання прагнення до скорочення наслідків кліматичних змін, адаптації та фінансування для боротьби із кліматичною кризою», - написав генсек.

«Але ми не повинні здаватися. І я не здамся», - додав Гутерріш.

У підсумковій заяві учасники конференції закликали держави вживати заходів для виконання умов Паризької угоди із клімату від 2015 року, однак конкретних заходів і кроків у цьому документі не прописано.

Також у заяві, поширеній за підсумками COP25, міститься заклик до світової спільноти надавати допомогу країнам, що розвиваються в цій сфері, і підняти планки своїх власних кліматичних цілей.

Конференція проходила 2-13 грудня 2019 року в Мадриді, але прийняття фінального документа затяглося приблизно на 40 годин.

Як повідомляє Deutsche Welle, згідно з оприлюдненим у неділю, 15 грудня, підсумковим комюніке, 200 країн-учасниць саміту визнають необхідність збільшення зусиль, спрямованих на захист клімату та обмеження обсягів шкідливих викидів.

Таким чином, учасники зустрічі підтвердили прийнятий раніше під час Паризького кліматичного саміту план дій. Згідно із цим планом, з наступного року країни-учасниці Кліматичної угоди повинні посилити свої дії з метою захисту клімату, відзначають в уряді Іспанії. Однак надії країн, що розвиваються, й острівних країн на створення міжнародного фонду для боротьби з наслідками кліматичних змін, що вже відбулися, так і залишилися сподіваннями.

Так само не вдалося домовитися щодо остаточних положень статті 6-ї Паризької кліматичної угоди. Тому механізми втілення цієї угоди досі залишаються неповними, відзначають оглядачі.

Напередодні повідомлялося, що кліматичний саміт ООН в Мадриді завершується скандалом, оскільки найбільші світові економіки не беруть на себе зобов'язання, закріплені в Паризькій угоді.

Нагадаємо, раніше у Мадриді відбувся багатотисячний «Марш за клімат».

Як відомо, лідери країн ЄС, які зустрілися у четвер у Брюсселі для проведення Європейського саміту, підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року.