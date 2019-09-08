Генсек ООН закликав Україну та РФ до подальших дій щодо обміну полоненими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генсек ООН Антоніу Гутерріш

Гутерріш сподівається, що обмін «може послужити позитивним кроком до зміцнення загальної впевненості

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш привітав обмін утримуваними особами між Києвом і Москвою і висловив надію на подальше врегулювання війни на Донбасі.

Про це йдеться в заяві представника Гутерріша Стефана Дуджарріка.

За його словами, Гутерріш сподівається, що обмін «може послужити позитивним кроком до зміцнення загальної впевненості і посилення сталого і конструктивного діалогу на всіх рівнях з розрахунком на торування шляху до остаточного врегулювання конфлікту» на Донбасі.

Крім того, Гутерріш закликав всі причетні сторони «до подальших дій у тому ж дусі, щоб забезпечити тривалий імпульс зусиллям, які докладає Нормандська четвірка».

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.