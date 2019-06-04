Гендиректор фінської митниці очолить Консультативну місію ЄС в Україні



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Антті Хартікайнен сьогодні є генеральним директором фінської митниці

Консультативна місія ЄС підтримує реформу сектора громадянської безпеки в Україні

Новим главою Консультативної місії Європейського Союзу з реформи сектора громадянської безпеки в Україні (КМЄС) призначено гендиректора фінської митниці Антті Хартікайнен.

Про це у вівторок повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Хартікайнен почне виконувати свої обов'язки 1 липня 2019 року. Його мандат триватиме до 30 червня 2020 року.

Антті Хартікайнен сьогодні є генеральним директором фінської митниці. Раніше він був главою Місії ЄС з прикордонної допомоги (EUBAM) в Лівії, заступником глави Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні, а також керівником групи Консультативної групи ЄС у Вірменії.

Хартікайнен має понад два десятиріччя досвіду роботи на фінській державній службі, а саме - в Міністерстві внутрішніх справ.

Хартікайнен замінить на посту литовця Кястутіса Ланчінскаса, який був на посаді з 1 лютого 2016 року.

Консультативна місія ЄС підтримує реформу сектора громадянської безпеки в Україні у тісній співпраці з поліцією, прокуратурою та іншими правоохоронними органами. КМЄС надає стратегічні рекомендації українській владі і підтримує їх за допомогою оперативної діяльності.

Офіси місії розташовані в Києві, Львові, Харкові та Одесі. Місія була створена 22 липня 2014 року і почала роботу 1 грудня 2014 року. Її персонал становить понад 300 осіб.

Джерело: Європейська правда