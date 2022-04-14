«Віддамо за нормальну ціну». Соратник Зеленського спрогнозував подальшу долю Медведчука

У «Слузі народу» розповіли, що можна зробити з Медведчуком

Затриманий голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук не знає нічого важливого про Україну, тож його можна буде віддати на обмін Росії. Про це нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив у коментарі «Главкому».

Потураєв заявив, що «за нормальну ціну можна віддати це лайно» російській стороні, оскільки немає сенсу тримати у себе «цього російського посіпаку». Втім, зазначив депутат, є питання – чи захочуть росіяни міняти когось чи щось на Віктора Медведчука, оскільки той, на думку «слуги» Потураєва, є «таким само відпрацьованим матеріалом, як ті, кого зараз з’їдають українські собаки». Хіба що Путін захоче спитати у свого кума про гроші, які Росія виділяла Медведчуку на проросійську пропаганду в Україні.

Втім, до моменту обміну українські силові структури повинні попрацювати із Віктором Медведчуком. Потураєв наголосив, що затриманий проросійський політик має розповісти на допитах усе, що знає («при цьому ми цивілізована нація, людей не катуємо» – запевнив депутат). А вже після цього голову політради ОПЗЖ можна виставляти на обмін.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

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