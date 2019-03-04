Держава уперше закуповує військовим спецодяг і екіпірування — ЗСУ



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У 2018 році було затверджено 46 нормативних документів, що стосуються речового майна

Військовослужбовцям ЗСУ постачають спецодяг та інше речове майно, яким раніше не забезпечувалась армія. Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

«Завдяки розробкам ГУРСМЗ з 2018 року для ЗСУ вперше почали закуповувати предмети речового майна, що раніше не постачалися взагалі або ж постачались за рахунок міжнародної допомоги. У військо вже надходять: костюми спеціальні й маскувальні для снайперів та розвідників, костюми для екіпажів броньових машин, наколінники і налокітники, сумки транспортні індивідуальні, бахіли утеплені тощо», — йдеться в повідомлені.

Як зазначається, у 2018 році було затверджено 46 нормативних документів, що стосуються речового майна, і наразі тривають військові випробування нових зразків спецодягу, взуття та екіпірування. Зокрема, для снайперів — рейдових рюкзаків і чохлів-килимів для перенесення зброї. Згадані зразки надійдуть до військових у 2019 році, як і нові модульні бронежилети та балістичні шоломи.

Серед іншого переліку, про який інформують у головному управлінні із забезпечення ЗСУ, — літні польові костюми, зимовий одяг, бойові рюкзаки, тактичні рукавички, нові комбінезони для технічного складу й танкових підрозділів, маскувальні костюми снайпера та багато іншого.

«Усе майно, що надходить до ЗСУ, високоякісне, практичне у користуванні та позитивно оцінене військовослужбовцями. Кожен предмет відповідає сучасним вимогам та не поступається зразкам в арміях країн-членів НАТО, запевняють у Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення», ­— додали у повідомленні.