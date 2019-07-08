У Порошенка готові ініціювати спеціальне засідання Ради щодо інформаційної агресії Кремля



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Існує рішення одіозного судді Вовка Окружного суду м. Києва про заборону розгляду питання позбавлення ліцензій телеканалів, які належать Медведчуку, повідомив Артур Герасимов

Партія «Європейська Солідарність» готова ініціювати спеціальне засідання Верховної Ради, яке має чітко й однозначно відреагувати на інформаційну агресію проти України.

Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив голова фракції політичної сили «Європейська Солідарність» Артур Герасимов, коментуючи заяву телеканалу News One про проведення прямого телемоста з російським телеканалом (наразі телеміст відмінено. – Ред.)

Голова фракції назвав можливе проведення телемосту реваншистською подією і закликав владу, президента Зеленського, РНБО, Службу безпеки України зробити все можливе, щоб такого телемосту не відбулось.

«Телеканал «NewsOne» анонсував проведення телемосту з ворожим пропагандистським телеканалом «Росія 24». З каналом країни окупанта, який виправдовує окупацію частини України, виправдовує вбивства українських військових і заборонений в Україні. Я звертаюся до влади, президента Зеленського, РНБО, СБУ: поки ми захищаємо інтереси України на міжнародному рівні, всередині країни реваншисти, не прикриваючись, її руйнують», – заявив Герасимов.

Він також звернувся до керівництва Верховної Ради терміново запросити керівництво Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення, щоб отримати інформацію про заходи і процедури, які вона застосовує для протидії поглинання українських телеканалів країною агресором.

«Крім цього, я звертаюсь до Антимонопольного Комітету України терміново розглянути процедуру придбання цих телевізійних каналів паном Медведчуком», – наголосив Герасимов.

Він також повідомив, що існує рішення одіозного судді Вовка Окружного суду м. Києва про заборону розгляду питання позбавлення ліцензій телевізійних каналів, які належать Медведчуку. «Це саме той суддя Вовк, який прийняв до розгляду справу про припинення реєстрації Православної церкви України. Це саме той суддя Вовк, який скасував рішення про перейменування проспектів Шухевича та Бандери. Це саме той суддя Вовк, який скасував рішення про приватизацію Приватбанку, і це саме той суддя Вовк, який вже майже рік ухиляється від незалежного тестування і оцінювання», – підкреслив парламентар.

Герасимов звернувся до ВККС з вимогою розглянути справу судді Вовка. «Можливо, цього колегу пана Портнова нарешті відправити до Росії. Його реваншистські рішення йдуть на користь тієї країни, яка знаходиться за «порєбріком», – підкреслив голова фракції.

Герасимов звернувся до голови Верховної Ради з вимогою почати розгляд законопроекту, який ініціює фракція і який забороняє трансляцію телеканалів, які перебувають під повним впливом і контролем країни агресора. «Якщо для цього потрібно скликати позачергове засідання, наша фракція готова очолити цей процес і розпочати збір підписів», – сказав політик.

Нагадаємо, 8 липня телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту «Надо поговорить», поскаржившись на «прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких».

Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».