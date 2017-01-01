Генпрокуратура повідомила про підозру двом посадовцям «Укрзалізниці»

Посадовців підозрюють у протиправній видачі у 2016 році атестату ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру стосовно службового підроблення двом керівникам Департаменту приміських пасажирських перевезень ПАТ «Укрзалізниця», передає прес-служба ГПУ. За інформацією ГПУ, 22 листопада були проведені обшуки у приміщенні Укрзалізниці. «За результатами дослідження



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Посадовців підозрюють у протиправній видачі у 2016 році атестату ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру стосовно службового підроблення двом керівникам Департаменту приміських пасажирських перевезень ПАТ «Укрзалізниця», передає прес-служба ГПУ.

За інформацією ГПУ, 22 листопада були проведені обшуки у приміщенні Укрзалізниці.

«За результатами дослідження вилучених під час проведення обшуків документів оголошено підозри за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України двом керівникам Департаменту приміських пасажирських перевезень ПАТ «Укрзалізниця», — йдеться у повідомленні.

Цих посадовців, уточнили у відомстві, підозрюють у протиправній видачі у 2016 році без проведення належного дослідження матеріально-технічної та кваліфікаційної бази атестату ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо спроможності цього підприємства виконувати ремонти двигунів дизель-поїздів, які використовуються у низці регіонів України для забезпечення приміських перевезень.

У ГПУ також нагадали, що ПрАТ «ДТРЗ», використовуючи зазначений атестат, під приводом нібито забезпечення на замовлення підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» виконання ремонту двигунів дизель-поїздів перерахували на рахунки одного із фіктивних товариств з обмеженою відповідальністю грошові кошти в сумі понад 68 млн гривень.

На даний час за дорученням Генеральної прокуратури України співробітниками управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України із залученням фахівців Департаменту кіберполіції Національної поліції України працівників безпеки залізниці у приміщеннях ПАТ «Укрзалізниця», з метою встановлення усіх задіяних осіб до вчинення цього злочину, проводяться огляди комп’ютерної техніки керівництва окремих Департаментів.