Генпрокуратура спростувала повне повернення «Межигір’я» у державну власність

Державі наразі належить лише територія «Межигір’я», а не будівлі на ній

Генеральна прокуратура спростувала повідомлення про остаточне повернення резиденції «Межигір’я» у держану власність. Наразі тільки територія «Межигір’я» належить державі, а розташовані на ній будівлі досі належать компанії «Танталіт» та колишньому президенту Віктору Януковичу. Водночас усі ці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Межигір'я

Державі наразі належить лише територія «Межигір’я», а не будівлі на ній

Генеральна прокуратура спростувала повідомлення про остаточне повернення резиденції «Межигір’я» у держану власність.

Наразі тільки територія «Межигір’я» належить державі, а розташовані на ній будівлі досі належать компанії «Танталіт» та колишньому президенту Віктору Януковичу. Водночас усі ці будівлі перебувають в арешті у рамках кримінального провадження.

Про це розповів «Громадському радіо» керівник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

«Рішення стосовно цих будівель може бути прийняте лише за результатами судового розгляду кримінального провадження стосовно колишнього президента, чи тих людей, які допомагали йому у заволодінні Межигір’ям», - зазначив Горбатюк.

За його словами, Господарський суд повернув в державну власність земельні ділянки ще у 2015 році, а 30 листопада «було прийняте рішення за позовом прокуратури міста Києва про визнання незаконним продажу державної резиденції «Межигір’я».

Як повідомляв «Главком», у четвер, 30 листопада, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявив, що Межигір'я перейшло у державну власність. «У справі поставлено остаточну крапку», - зазначив він.

Нагадаємо, 1 серпня 2017 року Київський апеляційний господарський суд за поданням прокуратури Києва прийняв рішення про визнання недійсними договорів, за якими урядова резиденція «Межигір'я» вибула у 2007 році з державної власності.

Суд наклав арешт на нерухомість у Межигір'ї ще у 2014 році. За словами начальника департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка, майно мало залишатися під арештом до вироку суду про конфіскацію, або якщо Верховна Рада прийме закон про спецконфіскацію.

У березні 2014 року ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння держмайном в особливо великих розмірах - комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір’я» с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

У рамках кримінального провадження повідомлено підозру екс-президенту Віктору Януковичу, колишньому засновнику та директору ТОВ «Танталіт» Павлу Литовченку, колишньому директору ТОВ «Медінвесттрейд» Геннадію Герасименку.