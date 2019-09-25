Генпрокуратура викликає екснардепа-втікача Бакуліна



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Євген Бакулін

Колишнього політика підозрюють у створенні злочинної організації та великої розтрати коштів

Народного депутат VIII скликання Євгена Бакуліна викликали до Генпрокуратри для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій у ході здійснення спеціального досудового розслідування за №42018000000000585.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повістки, опубліковані на сайті Генпрокуратури.

Бакуліна кличуть прибути 27 і 30 вересня до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Костянтина Кулика.

Генеральна прокуратура підозрює експолітика у низці важких злочинів передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (Привласнення і розтрата майна групою осіб), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (Легалізація коштів), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (Службове підроблення).

9 вересня 2019 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно оголошеного у розшук народного депутата України VIII скликання Євгена Бакуліна.

15 березня 2018 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Бакуліна. Однак він сам на засідання не з'явився, бо нібито лікувався.