У партії Порошенка заявляють про втручання поліції у вибори: скоро ловитимуть за лайки в Facebook



Розсилка ВІДПРАВИТИ

16 липня у Нацполіції заявили, що на Львівщині поліцейські викрили депутата сільради «у масовій смс-розсилці для дискредитації партії «Голос» на користь партії «ЄС» Фото: Нацполіція

«Щодо дій конкретного львівського активіста, то в партії розберуться з цією індивідуальною ініціативою», - заявили в «Європейській Солідарності»

У партії «Європейська Солідарність» обурені політично заангажованими діями Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

«Очевидно, це перший прецедент в історії українських виборів, коли відкривається кримінальне провадження за розсилку СМС-повідомлень, у яких містилася навіть не власна думка, а лише посилання на соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) про те, що партія «Голос» нібито не долає прохідний бар’єр», - заявили 16 липня у пресслужбі політсили.

Як зазначається, КМІС протягом останнього тижня оприлюднив два подібних опитування з одним і тим же висновком. «За логікою кіберполіції, до кримінальної відповідальності має бути притягнений КМІС і всі ЗМІ, які поширювали цю інформацію», - заявили в партії «Європейська Солідарність».

«Якщо цю прикру історію розглядати не як курйоз, а шукати в ній злочин, то саме така діяльність кіберполіції є грубим втручанням у виборчий процес і перешкоджанням вільному волевиявленню громадян», - підкреслюється у повідомленні політсили.

«Щодо дій конкретного львівського активіста, то в партії розберуться з цією індивідуальною ініціативою. Але точно, в чому ми переконані: розсилка СМС-повідомлень не є кримінальним злочином, більше того, повідомлення не містить елементів як агітації, так і контрагітації», - заявили в «Європейській Солідарності».

У політсилі закликали кіберполіцію «не ганьбити своє відомство перед Україною і перед цілим світом».

«Бо якщо події розвиватимуться у подібний спосіб і надалі, то скоро у нас, як в Росії, відкриватимуть кримінальні справи проти активістів за «лайки» у Фейсбуці», - підкреслили в «Європейській Солідарності».

Нагадаємо, 16 липня у Нацполіції заявили, що на Львівщині поліцейські викрили депутата сільради «у масовій смс-розсилці для дискредитації політичної партії «Голос» на користь партії «ЄС».