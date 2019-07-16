ЄС закликав Росію визнати свою відповідальність за збиття МН17



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В авіакатастрофі загинули 298 людей, які були на борту «Боїнг 777» (рейс MH-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії»

ЄС привітав заяву Спільної слідчої групи про те, що в Нідерландах буде порушено кримінальні справи проти чотирьох осіб, причетних до справи МН17

Європейський Союз закликав Російську Федерацію визнати свою відповідальність за катастрофу малазійського рейсу MH17 і почати співпрацю зі слідством.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС з політики безпеки Федеріки Могеріні.

«Європейський Союз знову підтверджує свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, справедливості та відповідальності для жертв та їх найближчих родичів, відповідно до Резолюції 2166 ООН», - говориться у заяві.

Також ЄС вітає заяву Спільної слідчої групи про те, що в Нідерландах буде порушено кримінальні справи проти чотирьох осіб.

«ЄС закликає Росію прийняти свою відповідальність і повною мірою співпрацювати з поточним розслідуванням. ЄС висловлює повну впевненість у незалежності та професіоналізмі юридичних процедур, які ще відбуватимуться», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17.

Джерело: Європейська правда