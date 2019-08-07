Генпрокуратура викрила на хабарі керівника департаменту Міненерго (фото)



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Фото: gp.gov.ua

Посадовець одержав від працівника цього ж Міністерства $1 тис. хабара за невжиття заходів та не повідомлення НАЗК про можливі порушення під час внесення відомостей в е-декларацію

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні викрито на одержанні неправомірної вигоди виконувача обов’язків директора юридичного департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

Вказана службова особа шляхом вимагання одержала від працівника цього ж Міністерства неправомірну вигоду в сумі $1 тис. за невжиття заходів та не повідомлення НАЗК про можливі порушення під час внесення відомостей в електронну декларацію.

7 серпня 2019 року під час одержання неправомірної вигоди вказану особу затримано, вилучено речові докази.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: gp.gov.ua

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.