НАЗК знову відкрило доступ до реєстру корупціонерів



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Згідно з оновленими даними, наразі в Україні 26 863 осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції знову відкрило реєстр корупціонерів.

Про це повідомляє Опендатабот.

«Минулого року реєстр корупціонерів публікував Мін'юст. Півроку тому цей обов'язок перейшов до НАЗК. З тих пір реєстр не оновлювався і ми публічно про це заявили. Вже сьогодні реєстр корупціонерів з'явився на державному порталі відкритих даних. НАЗК відреагувало на критику і відкрило реєстр», — заявив засновник Опендатабот Олексій Іванкін.

Згідно з оновленими даними, наразі в Україні 26 863 осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Найпопулярнішим корупційним правопорушенням є порушення вимог фінансового контролю (2115 справи).

На другому місці — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі (154 справи) і порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (88 справи).

Раніше Opendatabot повідомив, що Єдиний реєстр осіб, які вчинили корупційний злочин, тимчасово перестав працювати. Причиною цього стало проведення тендеру на розробку нового сайту з реєстром. Востаннє реєстр корупціонерів оновлювався 25 червня 2019 року, при тому, що зазвичай він оновлюється кожні 7-10 днів. Відповідно до останніх даних, в Україні зареєстровано майже 24 тисячі корупціонерів. В Opendatabot зазначили, що через проблеми з роботою реєстру, деякі корупціонери можуть повернутися на державну службу.

Своєю чергою, у НАЗК заявили, що станом на 29 липня 2019 року Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, працює в штатному режимі.

Нагадаємо, що реєстр корупціонерів на сайті НАЗК запустили у лютому 2019 року.

«Реєстр безоплатний, зручний у користуванні та доступний цілодобово через офіційний веб-сайт Національного агентства. У реєстрі передбачена функція самостійного безоплатного отримання довідки юридичними особами — учасниками публічних закупівель», — прокоментували тоді запуск реєстру у НАЗК.