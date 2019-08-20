Генпрокуратура зафіксувала наслідки обстрілу Новолуганського



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Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти, а саме вікна та дах господарських приміщень ПрАТ «Бахмутський аграрний союз»

Генпрокуратура України викрила черговий воєнний злочин Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

«Російсько-терористичні сили, застосовуючи стрілецьку зброю, усупереч вимогам міжнародного гуманітарного права 18.08.2019 здійснили з тимчасово окупованої території Донецької області прицільний обстріл населеного пункту Новолуганське Донецької області. Цей зухвалий факт не залишився поза увагою українських правоохоронців», - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала група у складі працівників управління процесуального керівництва досудовими розслідуваннями кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях, ГПУ.

Зазначається, що прокурори цього управління, чітко дотримуючись норм процесуального законодавства України, задокументували факти порушення агресором та окупаційною адміністрацією законів і звичаїв війни.