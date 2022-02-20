Генпрокурорка заявила про «хвилю підйому» у справах Майдану

Вісім років триває розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності

Венедіктова визнала, ще не всі справи розкриті, як от перші вбивства в січні 2014, але робота не стоїть

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що у ході розслідування справ щодо злочинів під час Революції Гідності спостерігається «хвиля підйому», зростає кількість підозрюваних, однак перші вбивства досі не розкриті. Про це Венедіктова написала у Facebook.

«Зараз у нас справді хвиля підйому у справах Майдану – росте кількість підозрюваних, прийняття законодавчих змін щодо «заочки» дозволило розблокувати слідство щодо тих, хто переховується. Головне – вироки, їх кількість торік дорівнює загальній кількості вироків за попередні три роки», – зазначила Венедіктова.

Вона зазначила, що треба не збавляти темп, аби «хвиля не розбилася о недолугі процедури, і всі надзусилля заради справедливості не були марними».

Генпрокурорка нагадала, що вісім років триває розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності, не всі вони розкриті, зокрема перші вбивства в січні 2014 року, але запевнила, що робота не стоїть.

Водночас, за її словами, затяжні судові процеси, у яких прокурори змагаються більше не з аргументами чи доказами, а із, по суті, толерованими КПК процесуальними диверсіями, не повинні завершитися нічим, а тяжкі злочини – непокараними.

«Разом із роками, якими потерпілі та родини Героїв Небесної Сотні чекають, справедливості, минають строки притягнення до відповідальності за злочини. У листопаді 2023 – лютому 2024 року щодо 175 епізодів тяжких злочинів, у яких обвинувачуються аж 133 особи», – розповіла вона.

Венедіктова запевнила, що прокуратура не здасться на правовому полі, також буде продовжено роботу і на законодавчому.

«Разом із громадськими організаціями ми напрацювали правки до Кримінального процесуального кодексу. На зміну процедурам, що роблять процес безкінечним, мають прийти чіткі та орієнтовані на швидке і справедливе правосуддя», – додала генпрокурорка.

Нагадаємо, у Києві підготували заходи, щоби вшанувати цей важливий день для всіх українців.

Раніше у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

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