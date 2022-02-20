  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Генпрокурорка заявила про «хвилю підйому» у справах Майдану

    Вісім років триває розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності - Генпрокурорка заявила про «хвилю підйому» у справах Майдану
    Вісім років триває розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності
    фото з відкритих джерел

    Венедіктова визнала, ще не всі справи розкриті, як от перші вбивства в січні 2014, але робота не стоїть

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що у ході розслідування справ щодо злочинів під час Революції Гідності спостерігається «хвиля підйому», зростає кількість підозрюваних, однак перші вбивства досі не розкриті. Про це Венедіктова написала у Facebook.

    «Зараз у нас справді хвиля підйому у справах Майдану – росте кількість підозрюваних, прийняття законодавчих змін щодо «заочки» дозволило розблокувати слідство щодо тих, хто переховується. Головне – вироки, їх кількість торік дорівнює загальній кількості вироків за попередні три роки», – зазначила Венедіктова.

    Вона зазначила, що треба не збавляти темп, аби «хвиля не розбилася о недолугі процедури, і всі надзусилля заради справедливості не були марними».

    Генпрокурорка нагадала, що вісім років триває розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності, не всі вони розкриті, зокрема перші вбивства в січні 2014 року, але запевнила, що робота не стоїть.

    Водночас, за її словами, затяжні судові процеси, у яких прокурори змагаються більше не з аргументами чи доказами, а із, по суті, толерованими КПК процесуальними диверсіями, не повинні завершитися нічим, а тяжкі злочини – непокараними.

    «Разом із роками, якими потерпілі та родини Героїв Небесної Сотні чекають, справедливості, минають строки притягнення до відповідальності за злочини. У листопаді 2023 – лютому 2024 року щодо 175 епізодів тяжких злочинів, у яких обвинувачуються аж 133 особи», – розповіла вона.

    Венедіктова запевнила, що прокуратура не здасться на правовому полі, також буде продовжено роботу і на законодавчому.

    «Разом із громадськими організаціями ми напрацювали правки до Кримінального процесуального кодексу. На зміну процедурам, що роблять процес безкінечним, мають прийти чіткі та орієнтовані на швидке і справедливе правосуддя», – додала генпрокурорка.

    Нагадаємо, у Києві підготували заходи, щоби вшанувати цей важливий день для всіх українців.

    Раніше у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

    Читайте також:
    Теги: прокуратура розслідування Facebook Ірина Венедіктова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Генпрокурорка заявила про «хвилю підйому» у справах Майдану