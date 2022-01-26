Генсек НАТО зібрав терміновий брифінг: що сказав про Україну

Єнс Столтенберг: НАТО за необхідності за кілька днів розгорне у Чорноморському регіоні передовий загін із 5 тис. осіб

Альянс закликає Росію вивести війська з України, Грузії та Молдови

НАТО не піде на компроміс із Росією щодо права будь-яких країн, включаючи Україну, на вступ до Альянсу. Про це генсек НАТО Єнс Столтенбрг заявив на терміновому брифінгуввечері 26 січня після передачі РФ відповіді на «гарантії безпеки».

Столтенберг, окремо, закликав Росію вивести війська з України, Грузії та Молдови.

«Росія повинна утримуватися від агресивних дій і відкликати свої війська з України, Грузії та Молдови, де вони розміщуються без згоди цих країн», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що російська сторона повинна конструктивно взаємодіяти для вирішення ситуації навколо України, в тому числі в рамках нормандського формату.

За словами Столтенберга, Північноатлантичний альянс за необхідності за кілька днів розгорне у Чорноморському регіоні передовий загін із 5 тис. осіб на чолі з Францією.

Ще НАТО пропонує Росії відновити місії у Москві та Брюсселі. За словами генсека, Альянс пропонує РФ встановити пряму лінію зв'язку та максимально використовувати військові контакти, щоб уникати інцидентів.

Також Столтенбрг пропонує Росії відновити брифінги з навчання, діалог про контроль над озброєннями, ракетами та ядерною зброєю.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь на вимоги Москви про «гарантії безпеки».

За інформацією ЗМІ, американський дипломат доставив у Москву два документа – один від США, а другий від НАТО. Через пів години Салліван покинув будівлю МЗС Росії. Він не дав жодних коментарів.

Згодом держсекретар розкрив зміст відповіді СШАна «гарантії безпеки» Росії. Блінкен заявив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Кремлем, якщо Росія припинить деескалацію й агресію щодо України.

«Наша відповідь скоординована з Україною та Європою. Ми врахували їхню думку та побажання у нашій відповіді Москві», – додав Блінкен.

Варто зазначити, що цього ж дня Лавров нахамив Столтенбергу (відео).