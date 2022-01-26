Держсекретар розкрив зміст відповіді США на «гарантії безпеки» Росії

Ентоні Блінкен: наша відповідь скоординована з Україною та Європою.

Блінкен заявив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Кремлем, якщо Росія припинить деескалацію й агресію щодо України

Сьогодні, 26 січня, США надали Російській Федерації письмову відповідь на так звані гарантії безпеки. Державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції розкрив її зміст.

У письмовій відповіді були викладені думки США і їх союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

«Ми впевнені, що наші принципи, якими ми керуємося, зокрема щодо територіальної цілісності та суверенітету України та права кожної країни самостійно приймати рішення щодо вступу в альянси, ми повинні вжити взаємні прозорі заходи щодо ядерного потенціалу та військових навчань в Європі», – заявив Блінкен.

За його словами, у відповіді також було порушено питання контролю над озброєння. США готові заключити додаткові угоди щодо цього.

Держсекретар додав, що Вашингтон готовий співпрацювати з Кремлем, якщо Росія припинить деескалацію й агресію щодо України.

«Наша відповідь скоординована з Україною та Європою. Ми врахували їхню думку та побажання у нашій відповіді Москві», – додав Блінкен.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь на вимоги Москви про «гарантії безпеки».

За інформацією ЗМІ, американський дипломат доставив у Москву два документа – один від США, а другий від НАТО. Через пів години Салліван покинув будівлю МЗС Росії. Він не дав жодних коментарів.

Раніше повідомлялося, що Москва, зокрема, вимагає від західних партнерів юридичних гарантій відмови від подальшого розширення НАТО на схід, від приєднання до блоку України і від створення військових баз в пострадянських країнах.

А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

«Мова йде про виведення іноземних сил, техніки і озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія», – йдеться в письмових відповідях міністерства закордонних справ РФ.

Опозиція Болгарії заявила, що дана заява є загрозою національній безпеці країни.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Повідомлялося, що незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».