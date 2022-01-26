Болгарія ухвалила стратегію оборони: «ні» військам НАТО, щоб не дратувати Росію

Стратегія оборони Болгарії не передбачатиме розміщення військ НАТО на її території

Уряд Болгарії вирішив надати пріоритет стратегії щодо повної деескалації напруженості між НАТО і РФ

Стратегія оборони Болгарії на тлі кризи навколо України буде побудована і зосереджена на базі болгарської армії, що означає – болгарські війська, болгарське командування і справжнє болгарське військове керівництво. Про це, як повідомляє кореспондент «Главкома», заявив болгарський прем'єр-міністр Кіріл Петков за результатами позачергового засідання Національних зборів через кризу навколо України.

За його словами, це офіційна болгарська позиція, ухвалена місцевим урядом. Таким чином офіційна Софія вирішали сказати «ні» військам НАТО, щоб не дратувати Росію

«Рада міністрів (уряд, – ред.) вирішила надати пріоритет стратегії Болгарії щодо повної деескалації напруженості між НАТО і Російською Федерацією, а також використовувати абсолютно всі можливості дипломатичними засобами для врегулювання цього конфлікту», – сказав Петков.

Кореспондент «Главкома» додає, що ні прем’єр-міністр, ні міністр оборони Стефан Янев не допустили розміщення сухопутних військ НАТО в Болгарії, про що йшлося останніми днями. Водночас в опозиційній партії «Гєрб» заявили, що підтримають таку пропозицію.

В той же час, відверто проросійська партія «Відродження» заявила, що хоче розірвати угоду про співпрацю зі США щодо американських баз у Болгарії. Лідер партії Костадін Костадінов повідомив, що проєкт рішення, який має розглянути парламент, вже внесено до офісу Народних зборів.

«Ми наполягаємо на тому, щоб почати розмову на тему ліквідації цих принизливих окупаційних баз. З цією ганьбою треба покласти край», – сказав Костадінов.

Нагадаємо, на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

«Мова йде про виведення іноземних сил, техніки і озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія», – йдеться в письмових відповідях міністерства закордонних справ РФ.

Опозиція Болгарії заявила, що дана заява є загрозою національній безпеці країни.