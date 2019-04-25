Генсек ООН відреагував на скандальний указ Путіна



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Генсек ООН очікує від РФ поваги до Мінських домовленостей

Антоніу Гутерріш очікує, що духу й літери Мінських домовленостей буде дотримано, і всі питання вирішуватимуться через конструктивний діалог у наявних форматах перемовин.

Про це повідомив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

«Ми бачили (указ про спрощення процедури надання російського громадянства — ред.). Очікуємо, що всі відповідальні особи будуть діяти згідно з духом та літерою Мінських угод, схвалених Радою Безпеки, а всі питання вирішуватимуться завдяки конструктивному діалогу в наявних форматах», - зазначив Дюжаррік.

Він додав, що ООН «підкреслює свою відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України».

Нагадаємо, Радбез ООН збереться на засідання щодо України через указ Путіна.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Джерело: Укрінформ