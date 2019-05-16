Геращенко: після «паспортизації» у тюрмах ОРДЛО можуть посилити катування



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Українці, яких забрали з тюрем ОРДЛО

Ірина Геращенко звернулася до народних депутатів із закликом і після зміни президента і його команди одностайно вимагати від Росії звільнення заручників і політв'язнів

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко побоюється, що після насильницької російської «паспортизації» беззаконня щодо українських заручників у тюрмах на окупованій частині Донбасу посилиться. Про це вона заявила під час презентації звіту про діяльність на посаді уповноваженого Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, передає «Укрінформ».

«Болить, що тюрми, розташовані в Російській Федерації, окупованому Криму та на Донбасі залишаються закритими для міжнародних гуманітарних місій. Це зони катувань і тортур, це зони сексуального насильства. І, вибачте, будь ласка, якщо серед тих людей, яких ми звільнили у грудні 2017 року, 12 зізналися, що були жертвами згвалтувань, у тому числі групових, то можна тільки уявити, що відбувається в цих тюрмах, куди часто не має доступу український консул... Я боюсь, що ця проблема тільки поглибиться у зв'язку з насильницькою «паспортизацією» жителів Донбасу», - сказала Геращенко.

У цьому контексті вона звернулася до народних депутатів із закликом і після зміни президента і його команди одностайно вимагати від Росії звільнення заручників і політв'язнів.

«Влада змінюється, але наша з вами позиція служіння Україні і те, що на зовнішній арені ми з вами залишаємося солдатами дипломатичного фронту, які в один голос мають на всіх міжнародних майданчиках вимагати від Росії звільнення заручників, ця наша тактика, ця наша стратегія ніколи не зміниться. Я переконана, що ми й надалі будемо діяти разом і в ОБСЄ, і в ПАРЄ і в Парламентській асамблеї НАТО», - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, що 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей. В інтерв’ю «Главкому» мешканка ЛНР розповіла, що працівників «бюджетних» установ окупованих районів буквально примушують подавати документи на отримання «паспортів» і в разі відмови, погрожують невиплатою зарплат.

Свого часу подібну ситуацію пережила Грузія в окупованих Абхазії і Цхінвалі.

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Натомість уряд України планує підготувати перелік посадових осіб Російської Федерації, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких мають застосувати персональні санкції. Кабмін також звернувся через МЗС України до держав світу із закликом визнати недійсними ці фейкові документи.

Як повідомлялось, представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.

Нагадаємо, 17 червня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Геращенко була призначена уповноваженим президента України щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.