Стало відомо, скільки осіб вважаються зниклими безвісти на Донбасі



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За словами Геращенко, з 2015 року українська сторона наполягала на запровадженні тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти осіб, однак РФ відмовилась

За даними Служби безпеки України, зниклими безвісти на Донбасі вважаються 258 осіб. Про це йдеться в оприлюдненому у четвер, 16 травня, звіті уповноваженого президентом з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі Ірини Геращенко.

«За інформацією Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції СБУ, 258 осіб вважаються зниклими безвісти на Донбасі», - йдеться у звіті.

За словами Геращенко, з 2015 року українська сторона наполягала на запровадженні тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти осіб за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста (Україна-РФ-МКЧХ), однак РФ відмовляється від цієї пропозиції.

Як повідомлялося, у рамках гуманітарного проекту «Евакуація-200» вивезено з району бойових дій на Донбасі 1736 тіл захисників України, 71 військовослужбовець вважається зниклим безвісти.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на сьогодні вважається зниклим безвісти під час російсько-української війни 71 військовослужбовець Збройних сил України.

Як повідомлялось, представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.

Нагадаємо, 17 червня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Геращенко була призначена уповноваженим президента України щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Джерело: Укрінформ