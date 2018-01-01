Геращенко різко відповіла Путіну: Крим за кораблі не продаємо

За словами Геращенко, все, до чого доторкається «русскій мір», приходить в негодність

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко різко розкритикувала заяву президента Росії Володимира Путіна про можливість повернення Україні військової техніки, захопленої російськими військами під час окупації Криму. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. «Крим за кораблі не продаємо, не здаємо й не



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Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко

За словами Геращенко, все, до чого доторкається «русскій мір», приходить в негодність

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко різко розкритикувала заяву президента Росії Володимира Путіна про можливість повернення Україні військової техніки, захопленої російськими військами під час окупації Криму.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Крим за кораблі не продаємо, не здаємо й не міняємо. Так, це наші кораблі, вкрадені Путіним. Доведені до жахливого стану, як і сам Крим, окупантами. Все, до чого доторкається «русскій мір», приходить в негодність», - написала Геращенко.

За її словами, «ми повернемо Крим, й всю українську власність там, в тому числі й кораблі. Як і Донбас».

Як повідомляв «Главком», Путін хоче віддати Києву те, що лишилося від українських кораблів в окупованому Криму.

Росія начебто навіть готова допомогти транспортувати той металобрухт до Одеси.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву Путіна «принизливою подачкою».

Також командувач ВМС розповів, яку техніку з Криму Росія хоче передати Україні.