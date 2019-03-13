Геращенко розповіла, які умови Україна поставила Росії щодо обміну полоненими



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«Ми очікуємо від Кремля відповіді на наші пропозиції обміну», - заявила Ірина Геращенко

На окупованому Донбасі «все вирішує ФСБ, а не маріонетки Кремля», зазначила Геращенко

Україна в найближчі дні готова передати РФ 25 росіян і помилувати 72 сепаратистів в обмін на 19 українських цивільних і військових, яких незаконно утримують на окупованому Донбасі.

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook.

«Ми очікуємо від Кремля відповіді на наші пропозиції обміну політв‘язнів Кремля на засуджених в Україні росіян і розблокування процесу звільнення заручників з окупованого Донбасу, де все вирішує ФСБ, а не маріонетки Кремля», - зазначила Геращенко.

Вона додала, що в квітні координатор ОБСЄ Фріш планує відвідати тюрми на окупованих територіях.

«Ми наполягаємо на повному допуску координатора ОБСЄ до всіх заручників, особливо це стосується окупованого Луганська, де до наших військових жодного разу нікого не допускали бойовики. Також ми висловлюємо протест і обурення тим, що бойовики не дають заручникам права на телефонний дзвінок і листування. Востаннє наші хлопці телефонували рідним влітку 2016 року, а листи передали в вересні 2018 року», - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з заступником голови місії Євросоюзу в Україні Аннікою Вальдеманн повідомила, що досі не отримала відповідь від російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо можливості проведення термінової операції українцю Павлу Грибу, який перебуває в російському полоні.