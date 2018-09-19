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    Геращенко сподівається, що МЗС і СБУ розберуться з ситуацією в Береговому

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    Геращенко сподівається, що МЗС і СБУ розберуться з ситуацією в Береговому

    Перший віце-спікер вважає, що в Раді слід провести дебати щодо посилення відповідальності про приховане подвійне громадянство

    Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що інформація про видачу угорських паспортів громадянам України в Береговому вимагає жорсткої реакції МЗС України і СБУ.

    Про це Геращенко написала 19 вересня в Facebook.

    «Й мені здається, що прийшов час провести в ВР дебати щодо посилення відповідальності про приховане подвійне громадянство (мова йде в першу чергу про можливе подвійне громадянство чиновників, держслужбовців, депутатів всіх рівнів, це є реальною загрозою національній безпеці держави)», - підкреслила політик.

    Геращенко додала, що під час 8-го засідання Парламентського комітету асоціації з депутатами Європарламенту (серед яких були і угорські політики) та спільної зустрічі з представниками нацменшин у Львові вона зазначила, що «ми розцінюємо певні заяви деяких угорських високопосадовців як неприпустимі, як приховані територіальні претензії до України».

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

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