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    Геращенко заявила про плагіат «слуг народів»: перереєстрували закони, як свої

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    Геращенко заявила про плагіат «слуг народів»: перереєстрували закони, як свої

    Депутати від партії «Слуга народу» винесли на засідання законопроекти депутатів попереднього скликання, але перереєстрували їх, як свої

    На цей сесійний тиждень винесено щонайменше 9 законопроектів, які в попередньому скликанні пройшли перше читання і перенесені як перехідні до ВР 9 скликання.

    Про це заявила народний депутат від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, повідомляє пресслужба партія.

    «Але слуги перереєстрували їх, як свої і нові, переписавши слово в слово. Наголошую, мова йде про закони, які пройшли перше читання і вже завтра спокійно можуть бути прийняти вцілому. Але відбувається плагіат, інтелектуальна крадіжка і сегрегація депутатів на правильних і неправильних, щоб ці закони пройшли з правильними прізвищами авторів», - розповіла нардеп.

    Вона підкреслила, що над цими законами КМУ і депутати попереднього скликання працювали кілька років, вони пройшли експертне обговорення і мають оцінку наших європейських партнерів, перше читання в залі і підготовку комітетом до другого читання через правки.

    «Тепер нам пропонують пройти ці процедури з нуля», - резюмувала Геращенко.

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