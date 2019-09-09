Геращенко заявила про плагіат «слуг народів»: перереєстрували закони, як свої



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Депутати від партії «Слуга народу» винесли на засідання законопроекти депутатів попереднього скликання, але перереєстрували їх, як свої

На цей сесійний тиждень винесено щонайменше 9 законопроектів, які в попередньому скликанні пройшли перше читання і перенесені як перехідні до ВР 9 скликання.

Про це заявила народний депутат від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, повідомляє пресслужба партія.

«Але слуги перереєстрували їх, як свої і нові, переписавши слово в слово. Наголошую, мова йде про закони, які пройшли перше читання і вже завтра спокійно можуть бути прийняти вцілому. Але відбувається плагіат, інтелектуальна крадіжка і сегрегація депутатів на правильних і неправильних, щоб ці закони пройшли з правильними прізвищами авторів», - розповіла нардеп.

Вона підкреслила, що над цими законами КМУ і депутати попереднього скликання працювали кілька років, вони пройшли експертне обговорення і мають оцінку наших європейських партнерів, перше читання в залі і підготовку комітетом до другого читання через правки.

«Тепер нам пропонують пройти ці процедури з нуля», - резюмувала Геращенко.