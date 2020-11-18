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    Новини

    Гетманцев зареєстрував постанову про своє звільнення

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    &laquo;За майбутнє&raquo; та &laquo;Батьківщина&raquo; будуть ініціювати реєстрацію проєкту постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів - Гетманцев зареєстрував постанову про своє звільнення
    «За майбутнє» та «Батьківщина» будуть ініціювати реєстрацію проєкту постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів

    Нардеп вважає, що його хочуть відкликати з посади через те, що він припинив незаконні схеми з ухилення від оподаткування

    Народний депутат Данило Гетманцев зареєстрував власний проєкт постанови про своє звільнення з посади голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики після того, як група депутатів напередодні внесла аналогічний документ. Про це написав сам Гетманцев на своїй сторінці у Facebook. Постанова вже зареєстрована у парламенті.

    «Вирішив подати альтернативний проєкт постанови про власне звільнення. Мені здається, мотивував більш обґрунтовано»,  зазначив депутат.

    Політик також оприлюднив сканкопію документа.

    «Відкликати Гетманцева Данила Олександровича, народного депутата, з посади голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ... оскільки продовження його діяльності з розробки проєктів законів з питань оподаткування має на меті припинити незаконні схеми з ухилення від оподаткування та завдати шкоди від цього багатьом поважним людям і тому унеможливлює виконання ним своїх обов'язків», ─ йдеться у проєкті постанови.

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    Гетманцев зареєстрував постанову про своє звільнення
    Гетманцев зареєстрував постанову про своє звільнення
    Гетманцев зареєстрував постанову про своє звільнення

    Нагадаємо, раніше повідомлялось, що «За майбутнє» та «Батьківщина» будуть ініціювати реєстрацію проєкту постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів.

    І Рада таки не ухвалила цей законопроєкт.

    17 листопада у ВР зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади Гетманцева «у зв'язку із незадовільною роботою на посаді».

    Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що більшість українців підтримують введення касових апаратів для підприємців.

    Також нагадаємо, що Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП.

     Читайте також: 
    Теги: Батьківщина депутат Facebook Данило Гетманцев звільнення За майбутнє
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