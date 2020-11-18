Гетманцев зареєстрував постанову про своє звільнення

«За майбутнє» та «Батьківщина» будуть ініціювати реєстрацію проєкту постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів

Нардеп вважає, що його хочуть відкликати з посади через те, що він припинив незаконні схеми з ухилення від оподаткування

Народний депутат Данило Гетманцев зареєстрував власний проєкт постанови про своє звільнення з посади голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики після того, як група депутатів напередодні внесла аналогічний документ. Про це написав сам Гетманцев на своїй сторінці у Facebook. Постанова вже зареєстрована у парламенті.

«Вирішив подати альтернативний проєкт постанови про власне звільнення. Мені здається, мотивував більш обґрунтовано», зазначив депутат.

Політик також оприлюднив сканкопію документа.

«Відкликати Гетманцева Данила Олександровича, народного депутата, з посади голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ... оскільки продовження його діяльності з розробки проєктів законів з питань оподаткування має на меті припинити незаконні схеми з ухилення від оподаткування та завдати шкоди від цього багатьом поважним людям і тому унеможливлює виконання ним своїх обов'язків», ─ йдеться у проєкті постанови.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що «За майбутнє» та «Батьківщина» будуть ініціювати реєстрацію проєкту постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів.

І Рада таки не ухвалила цей законопроєкт.

17 листопада у ВР зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади Гетманцева «у зв'язку із незадовільною роботою на посаді».

Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що більшість українців підтримують введення касових апаратів для підприємців.



Також нагадаємо, що Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП.

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