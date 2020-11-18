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    Голова фінансового комітету Ради Гетманцев носить годинник за $10 тисяч (фото)

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    Журналісти помітили на руках Данила Гетманцева розкішний годинник&nbsp; - Голова фінансового комітету Ради Гетманцев носить годинник за $10 тисяч (фото)
    Журналісти помітили на руках Данила Гетманцева розкішний годинник 
    Фото: Апостроф

    Щоб купити такий годинник українцю, який отримує мінімалку, треба відкладати усі гроші протягом 59 місяців

    Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прийшов на засідання парламенту з коштовним годинником Rolex.

    Про це повідомляє «Апостроф». Відповідне фото в парламенті зробив фотокореспондент Олександр Гончаров.

    Зазначається, що на руках у Гетманцева годинник елітного бренду Rolex. Його вартість становить 10 475 доларів – це приблизно 293 тисячі гривень за актуальним курсом. Наголошується, що це сума значна для країни з мінімальною зарплатою в 5 тисяч гривень.

    Таким чином, українцю, який заробляє мінімалку, заради подібного годинника доведеться 59 місяців відкладати всю свою зарплату.

    Також нагадаємо, що позафракційний нардеп з Донецької області Муса Магомедов придбав BMW X7, 2020 року випуску за 3,41 млн грн. Крім цього, восени 2019 року ЗМІ зафіксували на руці народного обранця дорогий елітний годинник. Магомедов прийшов до Ради з аксесуаром марки Ulysse Nardin. Їх вартість становить $9,4 тис.

    До слова, навесні чоловік генпрокурорки Венедіктової «забув» задекларувати діамантовий годинник Hublot за півтора мільйона гривень.

     Читайте також інтерв'ю Главкома: 
    Теги: ЗМІ фотокореспондент Данило Гетманцев
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