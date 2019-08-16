Влада Гібралтару відпустила затриманий іранський танкер



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Іранський супертанкер Grace 1. Гібралтар. 15 серпня 2019

Тегеран запевнив, що корабель не буде транспортувати нафту в Сирію

Влада Гібралтару в четвер відхилила заперечення з боку США і звільнила іранський супертанкер Grace 1 з-під варти, отримавши від Тегерана запевнення в тому, що судно не буде транспортувати нафту в Сирію.

Про це пише «Голос Америки».

Головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо заявив, що «більше немає розумних підстав вважати, що затримання судна необхідно».

Декількома годинами раніше США повідомили, що мають намір заблокувати звільнення судна, яке було захоплене Великобританією 4 липня. Це обставина затримала прийняття рішення, але головний суддя Ентоні Дадлі заявив, що не отримував письмового запиту від США.

Однак США могли спробувати затримати судно, поки воно залишається у водах Гібралтару.