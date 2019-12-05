Гібридна армія п'ять разів обстрілювала позиції українських бійців 5 грудня (мапа боїв)



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Бойовики гатили із заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї

Бойовики російсько-терористичної гібридної армії п'ять разів обстрілювали позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в четвер, 5 грудня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

«За поточну добу збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених «мінськими домовленостями» мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї», - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» українські військовослужбовці зафіксували три обстріли з боку бойовиків поблизу Новолуганське і Луганського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив два обстріли укріплень Об'єднаних сил поблизу Широкина і Лебединського.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Втрат від обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Також вказується, що пункт пропуску «Гнутове» у четвер не працював у зв'язку з проведенням ремонтних робіт електромережі.

Як повідомлялось, 4 грудня бойовики тричі обстріляли позиції ООС, втрат не було.