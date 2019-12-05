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    На Донбасі зменшилася кількість ворожих обстрілів

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    4 грудня втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано - На Донбасі зменшилася кількість ворожих обстрілів
    4 грудня втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано

    Окупанти вчора три рази порушили режим тиші

    У середу, 4 грудня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили два обстріли неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Один ворожий обстріл зафіксовано біля Широкиного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Вчора, 4 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає.

    Як повідомлялось, бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових 3 грудня, втрат не було.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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