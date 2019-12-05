На Донбасі зменшилася кількість ворожих обстрілів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

4 грудня втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано

Окупанти вчора три рази порушили режим тиші

У середу, 4 грудня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили два обстріли неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл зафіксовано біля Широкиного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 4 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає.

Як повідомлялось, бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових 3 грудня, втрат не було.