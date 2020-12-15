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    Гілларі Клінтон запропонувала скасувати Колегію виборників у США

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    Гілларі Клінтон: Необхідно перейти до всенародного голосування - Гілларі Клінтон запропонувала скасувати Колегію виборників у США
    Гілларі Клінтон: Необхідно перейти до всенародного голосування
    Фото: Hillary Clinton/Twitter

    Клінтон виступила за повне перезавантаження виборчої системи країни

    Ексдержсекретар США Гілларі Клінтон вважає, що необхідно скасувати Колегію виборників. За словами Клінтон, країні необхідно перейти до всенародного голосування на президентських виборах.

    «Але поки Колегія вибірників ще існує, я з гордістю віддала голос у Нью-Йорку за Джозефа Байдена і Камалу Харріс», –написала Клінтон у Twitter.

    Гілларі Клінтон – перша леді США (1993-2001), сенатор від штату Нью-Йорк (2001-2009), Державний секретар США (2009-2013). Кандидат в президенти США на виборах 2016 року від Демократичної партії. Клінтон програла тоді республіканцю Трампу за кількістю голосів у Колегії виборників, але отримала більшість голосів у загальнонаціональному голосуванні. 

    14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси.

    Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

    Колегія виборників складається з делегатів від кожного штату, їх кількість залежить від чисельності населення конкретного штату. Загальна кількість виборників складає 538.

    Фактично, американці голосують за виборника, а не за президента, який потім від імені жителів штату буде голосувати за кандидата. У США негласно діє правило «переможець отримує все», коли всі голоси виборників штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів населення (50% плюс один голос).

    Перемогу на федеральному рівні здобуває той кандидат, який отримав голоси 270 членів Колегії, тому претенденту на Білий дім конче необхідно заручитися підтримкою густонаселених штатів.


    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп Гілларі Клінтон
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