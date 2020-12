Гілларі Клінтон запропонувала скасувати Колегію виборників у США

Ексдержсекретар США Гілларі Клінтон вважає, що необхідно скасувати Колегію виборників. За словами Клінтон, країні необхідно перейти до всенародного голосування на президентських виборах.

«Але поки Колегія вибірників ще існує, я з гордістю віддала голос у Нью-Йорку за Джозефа Байдена і Камалу Харріс», –написала Клінтон у Twitter.

I believe we should abolish the Electoral College and select our president by the winner of the popular vote, same as every other office.



But while it still exists, I was proud to cast my vote in New York for Joe Biden and Kamala Harris. pic.twitter.com/th9qebu9ka