Гітарист групи «Ляпіс Трубецкой» впав у кому після побиття у барі



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Гітарист Руслан Владико в комі

Музикант Руслан Владико зайшов у бар, а всього через годину його виявили без свідомості

Гітарист музичного колективу «Ляпіс Трубецкой» і Trubetskoy Руслан Владико впав у кому.

Про це у середу повідомляється на офіційній сторінці групи в Facebook.

Напередодні на музиканта напали в Мінську. Чоловік зайшов у бар, а всього через годину його виявили без свідомості. Після вивчення записів камер відеоспостереження стало відомо, що до Владика підійшов чоловік, який сидів за сусіднім столиком з трьома чоловіками. Гітарист кивнув чоловікові і вийшов із закладу.

Владика госпіталізували і відразу прооперували. Зараз він у комі на штучній вентиляції легенів.

Сестра Владика повідомила, що у брата були при собі гроші, банківські картки та телефон. До лікарні музикант поступив без цих речей.

Подробиці інциденту не повідомляються.