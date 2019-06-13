Гітарист групи «Ляпіс Трубецкой» впав у кому після побиття у барі
Гітарист Руслан Владико в комі
Музикант Руслан Владико зайшов у бар, а всього через годину його виявили без свідомості
Гітарист музичного колективу «Ляпіс Трубецкой» і Trubetskoy Руслан Владико впав у кому.
Про це у середу повідомляється на офіційній сторінці групи в Facebook.
Напередодні на музиканта напали в Мінську. Чоловік зайшов у бар, а всього через годину його виявили без свідомості. Після вивчення записів камер відеоспостереження стало відомо, що до Владика підійшов чоловік, який сидів за сусіднім столиком з трьома чоловіками. Гітарист кивнув чоловікові і вийшов із закладу.
Владика госпіталізували і відразу прооперували. Зараз він у комі на штучній вентиляції легенів.
Сестра Владика повідомила, що у брата були при собі гроші, банківські картки та телефон. До лікарні музикант поступив без цих речей.
Подробиці інциденту не повідомляються.