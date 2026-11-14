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Авіаколапс у США: Трамп і міністри розповіли про причини збою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Авіаколапс у США: Трамп і міністри розповіли про причини збою
Після скасування заборони авіакомпанії почали відновлювати рейси
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Трамп припустив, що причиною стала застаріла техніка, а міністр транспорту закликав виділити кошти на модернізацію

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) скасувало загальнонаціональну заборону на вильоти, запроваджену через масштабний збій у системі управління повітряним рухом. Президент Дональд Трамп пов’язав інцидент із застарілим обладнанням, а міністр транспорту Шон Даффі заявив про перевантаження мережевих маршрутизаторів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press та заяви американських посадовців.

FAA дозволило відновити вильоти

У п’ятницю, 13 листопада, Федеральне управління цивільної авіації США зняло загальнонаціональне обмеження, через яке літаки не могли вилітати з американських аеропортів. Рішення про зупинку ухвалили з міркувань безпеки після проблем зі зв’язком у регіональних центрах управління повітряним рухом.

Після скасування заборони від FAA авіакомпанії почали відновлювати рейси. Однак повернення до звичайного розкладу потребуватиме часу: збій спричинив затримки, скасування та перенаправлення літаків. За даними Associated Press, щонайменше 827 рейсів довелося перенаправити, а близько 11 тис. вильотів були заплановані на вечір п’ятниці. Вони мали перевезти понад 1,5 млн пасажирів.

Трамп заговорив про застаріле обладнання

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Fox News припустив, що причиною масштабного збою могла стати застаріла техніка, яку використовує Федеральне управління цивільної авіації. За словами журналіста, який спілкувався з главою Білого дому, деякому обладнанню, на яке спирається система, близько 55 років.

Трамп також дав зрозуміти, що не пов’язує зупинку вильотів із кібератакою або штучним інтелектом. Водночас остаточних висновків щодо причин інциденту американська влада поки не оприлюднила.

Міністр транспорту Шон Даффі пояснив, що мережеві маршрутизатори перевантажилися через великий обсяг даних. Після цього система почала передавати суперечливу інформацію, тож її вирішили зупинити.

«Наші маршрутизатори були перевантажені даними, і система вийшла з ладу. Вони почали передавати суперечливі дані, тому ми зупинили систему», – сказав Даффі.  

Міністр також закликав Конгрес профінансувати оновлення авіаційної інфраструктури: «Дайте нам гроші, щоб відремонтувати систему», – закликав Шон Даффі.

Влада не виключає жодної версії

Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін заявив, що на момент брифінгу не було ознак навмисної атаки на авіаційну систему. Водночас він наголосив, що розслідування триває і передчасно відкидати будь-які версії.

«На цьому етапі не можна нічого виключати. Ми з’ясуємо, що сталося», – сказав Маллін.

Він також запевнив, що інцидент не пов’язаний із компанією Microsoft. Напередодні в роботі її сервісів стався окремий збій, однак доказів зв’язку між двома подіями немає. За словами міністра, влада сподівається найближчим часом повернути авіасистему до звичайного режиму роботи.

США планують оновити авіаційну інфраструктуру

Проблема застарілих технологій у системі управління повітряним рухом США не нова. Американські посадовці раніше визнавали потребу в масштабній модернізації обладнання та комунікаційних мереж. За даними Associated Press, Конгрес уже схвалив $12,5 млрд на оновлення системи, однак для завершення робіт, за оцінкою Даффі, потрібно ще близько $30 млрд.

Масштабний збій знову привернув увагу до технічної вразливості американської авіаційної системи. Водночас наразі немає офіційного підтвердження, що саме вік обладнання або перевантаження маршрутизаторів стали першопричиною аварії.

Що відомо про розслідування

Міністр Маллін наголосив, що уряд з’ясовує обставини інциденту. За його словами, на момент виступу не було свідчень навмисної атаки, але остаточні висновки робити зарано.

«На цьому етапі не можна нічого виключати. Ми з’ясуємо, що сталося», – заявив глава Міністерства внутрішньої безпеки.

Міністр також запевнив, що збій не пов’язаний із Microsoft. Напередодні компанія повідомляла про проблеми у своїх сервісах, однак американська влада не знайшла підстав пов’язувати ці події. Так само немає підтверджень, що до інциденту причетна нова система штучного інтелекту FAA – SMART.

За словами Малліна, ситуація поступово поліпшується. Уряд розраховує повернути авіаційну систему до звичайного режиму роботи.

Скільки коштів потрібно на модернізацію

Проблема застарілої інфраструктури американської авіації обговорюється не перший рік. Регіональні центри управління повітряним рухом координують переміщення літаків між аеропортами, а для цього потрібні стабільні канали зв’язку та надійне обладнання.

За даними Associated Press, Конгрес США схвалив $12,5 млрд на модернізацію авіаційної системи. Водночас міністр транспорту Шон Даффі заявляв, що для завершення оновлення потрібно ще близько $30 млрд. Саме на додаткове фінансування він звернув увагу під час коментарів після збою.

Цей інцидент став другою загальнонаціональною зупинкою вильотів у США після терактів 11 вересня 2001 року. Попередній такий випадок стався в січні 2023-го: тоді FAA призупинило вильоти через несправність системи сповіщень для пілотів.

Нагадаємо, американські аеропорти вже стикалися з масштабними затримками через нестачу авіадиспетчерів. Під час шатдауну восени 2025 року дефіцит персоналу призвів до порушень розкладу в низці летовищ.

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Теги: аеропорт літак США

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