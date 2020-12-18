Глава КДБ Білорусі пообіцяв «мочити в сортирах» противників Лукашенка – ЗМІ

КДБ Білорусі вважає, що противників режиму Лукашенка потрібно «просто знищувати»

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель процитував президента РФ Володимира Путіна, пообіцявши «мочити в сортирах» противників Олександра Лукашенка. Про це повідомляє Наша Ніва з посиланням на аудіозапис зустрічі Тертеля з колективом заводу Гродно-Азот, отриманий з надійних джерел.

«Більше ми на такі речі дивитися не будемо...будемо мочити в сортирі і просто знищувати ... Іншого виходу не буде... Я вважаю, що демократія - це політтехнологія», – сказав Тетрель.

Також очільник КДБ Білорусі заявив про підготовку країни до «гарячої війни».

«Мочити в сортирі» — вислів, публічно вжитий тоді прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним 24 вересня 1999 року, коли він коментував події Другої російсько-чеченської війни.

Мовою оригіналу: Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно.

Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.

Лукашенко звинуватив країни Заходу в намаганні вчинити у країні державний переворот та закрив кордони держави. При цьому, самопроголошений президент посилається на боротьбу з розповсюдженням коронавірусу.