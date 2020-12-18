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    Глава КДБ Білорусі пообіцяв «мочити в сортирах» противників Лукашенка – ЗМІ

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    Самопроголошений президент Олександр Лукашенко та голова КДБ Іван Тертель - Глава КДБ Білорусі пообіцяв «мочити в сортирах» противників Лукашенка – ЗМІ
    Самопроголошений президент Олександр Лукашенко та голова КДБ Іван Тертель
    Фото: прес-служба президента Білорусі

    КДБ Білорусі вважає, що противників режиму Лукашенка потрібно «просто знищувати»

    Глава КДБ Білорусі Іван Тертель процитував президента РФ Володимира Путіна, пообіцявши «мочити в сортирах» противників Олександра Лукашенка. Про це повідомляє Наша Ніва з посиланням на аудіозапис зустрічі Тертеля з колективом заводу Гродно-Азот, отриманий з надійних джерел.  

    «Більше ми на такі речі дивитися не будемо...будемо мочити в сортирі і просто знищувати ... Іншого виходу не буде... Я вважаю, що демократія - це політтехнологія», – сказав Тетрель.

    Також очільник КДБ Білорусі заявив про підготовку країни до «гарячої війни».

    «Мочити в сортирі» — вислів, публічно вжитий тоді прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним 24 вересня 1999 року, коли він коментував події Другої російсько-чеченської війни.

    Мовою оригіналу: Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно.

    Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

    Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

    20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.

    Лукашенко звинуватив країни Заходу в намаганні вчинити у країні державний переворот та закрив кордони держави. При цьому, самопроголошений президент посилається на боротьбу з розповсюдженням коронавірусу.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Путін КДБ
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