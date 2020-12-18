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    КДБ Білорусі заявив про підготовку країни до «гарячої війни» – ЗМІ

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    Очільник КДБ Іван Тертель - КДБ Білорусі заявив про підготовку країни до «гарячої війни» – ЗМІ
    Очільник КДБ Іван Тертель
    Фото: прес-служба президента Білорусі

    У КДБ Білорусі вважають, що країна знаходиться на «розломі» у геополітичній боротьбі між потужними державами

    Очільник КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що в країні зовнішні сили реалізовують «сценарій кольорової революції» і держава готується до «гарячої війни». Про це повідомляє Наша Ніва з посиланням на аудіозапис зустрічі Тертеля з колективом заводу Гродно-Азот, отриманий з надійних джерел.  

    За словами Тертеля, країна знаходиться на «розломі» у геополітичній боротьбі між потужними державами.  

    «Хто буде контролювати Білорусь, той буде домінувати у регіоні. Якщо тут буде домінувати Росія – це стане серйозним ударом по Україні. Ми у центрі поділу світу. У нас був реалізований жорсткий сценарій кольорової революції, до якого ми були готові», – заявив керівник КДБ.

    Він також  звинуватив Польщу у тому, що нібито Варшава виділяє гроші на підбурювання настроїв студентів і трудових колективів.

    «Ми готувалися до іноземної інтервенції, прикритої гуманітарними заходами. Готуємося і тепер... Ми готуємося до весни, ми знаємо, як буде розвиватися ситуація, діяти будемо жорстко. Справедливо, але жорстко. Будемо готуватися і до гарячої війни, не виключаємо і такого варіанту під виглядом гуманітарної місії», –  сказав він.

    На його думку, цей «непростий період триватиме півтора – два роки».

    За словами Тертеля, екскандидат у президенти Віктор Бабарико є «маріонеткою російських ляльководів» і проти нього буде «гучний та відкритий процес».

    Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

    Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

    20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.

    Лукашенко звинуватив країни Заходу в намаганні вчинити у країні державний переворот та закрив кордони держави. При цьому, самопроголошений президент посилається на боротьбу з розповсюдженням коронавірусу.

    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко КДБ
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