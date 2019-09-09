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    Глава МАГАТЕ веде переговори з Іраном після заяв про порушення ядерної угоди

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    <p>Глава МАГАТЕ Корнел Ферута і директор Організації атомної енергії Ірану Алі Акбаром Салехі</p> - Глава МАГАТЕ веде переговори з Іраном після заяв про порушення ядерної угоди

    Глава МАГАТЕ Корнел Ферута і директор Організації атомної енергії Ірану Алі Акбаром Салехі

    Очільник МАГАТЕ підкреслив необхідність «повної та своєчасної узгодженості дій» Ірану з ядерними угодами ООН

    Виконувач обов’язків голови Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Корнел Ферута 8 вересня відвідав Тегеран, щоб зустрітися з представниками влади Ірану після заяв про відхід від ядерної угоди.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Зокрема він провів зустріч із міністром закордонних справ Ірану Мухаммадом Джавадом Заріфом, а також главою Організації атомної енергії Ірану Алі Акбаром Салехі.

    У переговорах Ферута підкреслив необхідність «повної та своєчасної узгодженості дій» Ірану з ядерними угодами ООН, йдеться в заяві МАГАТЕ.

    Також Агентство заявило, що його інспектори готові перевірити, наскільки Іран виконує свої зобов’язання.

    «Інспектори Агенції перебувають в Ірані і повідомлять про будь-яку поточну діяльність до штаб-квартири МАГАТЕ у Відні», – заявив речник установи Фредрік Дахль.

    Напередодні представник Організації атомної енергії Ірану Бегруз Камальванді повідомив про «третій крок» порушення ядерної угоди 2015 року. Він полягає у запуску покращених центрифуг для збагачення урану.

    Також в Ірані заявили, що ЄС не виконав своїх зобов’язань щодо ядерної угоди.

    Нагадаємо, влада США розширила список санкцій щодо Ірану, внісши в нього більше 20 фізичних і юридичних осіб, а також добірку танкерів.

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