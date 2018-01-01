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    Глава МЗС Чехії заявив Климкіну про підтримку санкцій проти Росії

    Чеський дипломат запевнив у підтримці євроінтеграційних прагнень України.
    Глава МЗС Чехії Мартін Стропніцкій в ході зустрічі з українським колегою Павлом Клімкіним виступив за збереження режиму санкцій проти Росії. Про це повідомляє прес-служба МЗС України. Повідомляється, що також він заявив, що Чехія підтримує територіальну цілісність України. «Чеський дипломат запевнив у незмінності курсу уряду ЧР (Чеської
    • Сьогодні, 05:17
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    Чеський дипломат запевнив у підтримці євроінтеграційних прагнень України.

    Глава МЗС Чехії Мартін Стропніцкій в ході зустрічі з українським колегою Павлом Клімкіним виступив за збереження режиму санкцій проти Росії.

    Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

    Повідомляється, що також він заявив, що Чехія підтримує територіальну цілісність України.

    «Чеський дипломат запевнив у незмінності курсу уряду ЧР (Чеської республіки) щодо подальшої практичної підтримки євроінтеграційних прагнень України», - йдеться в повідомленні.

    Зустріч міністрів відбулася в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

    Нагадаємо, зустрічі в нормандському форматі мали відбутися ще 16 лютого, однак через запізнення німецької делегації їх перенесли на суботу.

    Раніше Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки».

    Нагадаємо, що у Мюнхені проходить щорічна міжнародна конференція з безпеки.

    МЗС Павло Клімкін Чехія Мюнхенська конференція з безпеки
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