Глава МЗС Чехії заявив Климкіну про підтримку санкцій проти Росії

Чеський дипломат запевнив у підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Глава МЗС Чехії Мартін Стропніцкій в ході зустрічі з українським колегою Павлом Клімкіним виступив за збереження режиму санкцій проти Росії. Про це повідомляє прес-служба МЗС України. Повідомляється, що також він заявив, що Чехія підтримує територіальну цілісність України. «Чеський дипломат запевнив у незмінності курсу уряду ЧР (Чеської



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Чеський дипломат запевнив у підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Глава МЗС Чехії Мартін Стропніцкій в ході зустрічі з українським колегою Павлом Клімкіним виступив за збереження режиму санкцій проти Росії.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Повідомляється, що також він заявив, що Чехія підтримує територіальну цілісність України.

«Чеський дипломат запевнив у незмінності курсу уряду ЧР (Чеської республіки) щодо подальшої практичної підтримки євроінтеграційних прагнень України», - йдеться в повідомленні.

Зустріч міністрів відбулася в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Нагадаємо, зустрічі в нормандському форматі мали відбутися ще 16 лютого, однак через запізнення німецької делегації їх перенесли на суботу.

Раніше Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки».

Нагадаємо, що у Мюнхені проходить щорічна міжнародна конференція з безпеки.