Глава МЗС Німеччини: Миротворці ООН мають контролювати окупований Донбас
- Сьогодні, 21:31
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Місія ООН має перебувати на всій території Донбасу
На думку міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, місія ООН має перебувати на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення.
Про це він заявив під час спільної прес-конференції із українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
«Адже тоді це буде означати створення нового кордону в Україні. Тривале перемир'я — це основна передумова для нормального життя на сході України», — зазначив міністр.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Зіґмаром Ґабріелем у середу в Києві заявив, що Україна знайде важелі впливу на німецькі компанії, які вважають Крим російським.
Він підкреслив, що Україна доклала багато зусиль для того, щоб шахрайство Росії, як у випадку з поставками турбін Siemens в окупований Крим, більше не повторилося.