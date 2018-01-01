Глава МЗС Німеччини: Миротворці ООН мають контролювати окупований Донбас

Місія ООН має перебувати на всій території Донбасу

На думку міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, місія ООН має перебувати на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення. Про це він заявив під час спільної прес-конференції із українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. «Адже тоді це буде означати створення нового кордону в Україні. Тривале перемир'я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель

Місія ООН має перебувати на всій території Донбасу

На думку міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, місія ООН має перебувати на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції із українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

«Адже тоді це буде означати створення нового кордону в Україні. Тривале перемир'я — це основна передумова для нормального життя на сході України», — зазначив міністр.