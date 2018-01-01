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    Глава МЗС Німеччини: Миротворці ООН мають контролювати окупований Донбас

    Місія ООН має перебувати на всій території Донбасу
    На думку міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, місія ООН має перебувати на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення. Про це він заявив під час спільної прес-конференції із українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. «Адже тоді це буде означати створення нового кордону в Україні. Тривале перемир'я
    • Сьогодні, 21:31
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    <span>Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель</span>
    Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель

    Місія ООН має перебувати на всій території Донбасу

    На думку міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, місія ООН має перебувати на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення.

    Про це він заявив під час спільної прес-конференції із українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

    «Адже тоді це буде означати створення нового кордону в Україні. Тривале перемир'я — це основна передумова для нормального життя на сході України», — зазначив міністр.

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Зіґмаром Ґабріелем у середу в Києві заявив, що Україна знайде важелі впливу на німецькі компанії, які вважають Крим російським.

    Він підкреслив, що Україна доклала багато зусиль для того, щоб шахрайство Росії, як у випадку з поставками турбін Siemens в окупований Крим, більше не повторилося.

    МЗС Крим Павло Клімкін бойовики на Донбасі Німеччина ООН
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