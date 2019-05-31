Глава МЗС Польщі розповів про відмінності між Порошенком і Зеленським
Дипломат відзначив, що політики «відрізняються за поведінкою»
Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович переконаний, що Зеленський збереже прозахідний зовнішньополітичний курс України. Про це він заявив після зустрічі із Зеленським у п'ятницю, 31 травня, у Києві, відповідаючи на питання журналістів.
Чапутович підкреслив, що має недавній досвід спілкування і з чинним, і з минулим президентом України. «За останні шість місяців я двічі бачився з президентом Порошенком і двічі - з президентом Зеленським», - нагадав він.
«У них різний стиль поведінки. Звісно, вони розрізняються фізично. Але політика залишається тією ж. Це проєвропейська політика. Вони обидва прагнуть поліпшити рівень життя українців, а також вирішити конфлікт на Донбасі», - міністр.
Чапутович окремо підкреслив, що він упевнений в орієнтації Зеленського на Захід. «Головний напрямок міжнародної політики, безумовно, залишиться колишнім - проєвропейським, прозахідним», - заявив він.
Також зазначимо, що раніше президент Анджей Дуда запросив Зеленського до Польщі.