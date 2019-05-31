Глава МЗС Польщі розповів про відмінності між Порошенком і Зеленським



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31 травня Володимир Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом і Республіки Польща Яцеком Чапутовичем

Дипломат відзначив, що політики «відрізняються за поведінкою»

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович переконаний, що Зеленський збереже прозахідний зовнішньополітичний курс України. Про це він заявив після зустрічі із Зеленським у п'ятницю, 31 травня, у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

Чапутович підкреслив, що має недавній досвід спілкування і з чинним, і з минулим президентом України. «За останні шість місяців я двічі бачився з президентом Порошенком і двічі - з президентом Зеленським», - нагадав він.

«У них різний стиль поведінки. Звісно, вони розрізняються фізично. Але політика залишається тією ж. Це проєвропейська політика. Вони обидва прагнуть поліпшити рівень життя українців, а також вирішити конфлікт на Донбасі», - міністр.

Чапутович окремо підкреслив, що він упевнений в орієнтації Зеленського на Захід. «Головний напрямок міжнародної політики, безумовно, залишиться колишнім - проєвропейським, прозахідним», - заявив він.

Також зазначимо, що раніше президент Анджей Дуда запросив Зеленського до Польщі.