Дуда запросив Зеленського до Польщі



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Глава МЗС Польщі запевнив президента Зеленського у підтримці

Польща й надалі підтримуватиме територіальну цілісність України

Про це сказав глава МЗС Польщі Яцек Чапутович під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і передав йому запрошення від глави польської держави Анджея Дуди відвідати країну.

«Міністр Чапутович запевнив президента Зеленського у підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах і передав привітання від президента Анджея Дуди та запрошення відвідати Польщу»,- йдеться у повідомленні МЗС РП.

Як зазначається, під час зустрічі йшлося про перспективи розвитку двосторонньої співпраці в економічній та гуманітарній сферах, а також історичного діалогу.

Як повідомлялось, новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

У той же час Зеленський запросив глав парламентських фракцій на консультацію, яка відбудеться 21 травня 2019 року о 10 годині у приміщенні Адміністрації президента України.

Зазначимо, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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Джерело: Укрінформ